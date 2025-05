Trump fa causa a Colorado e Denver | ostacolano le espulsioni dei migranti

(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha intentato una causa federale contro lo Stato del Colorado, la città di Denver e i rispettivi leader democratici, accusandoli di ostacolare l'applicazione delle leggi federali sull'immigrazione. Lo rivela il New York Times. Il ricorso contesta diverse leggi statali e municipali che vietano la cooperazione con le autorità federali.

Dazi, Honda sposta parte della produzione negli Usa. La California fa causa a Trump. Fitch taglia le stime sul Pil mondiale - Il Wto taglia le stime sul commercio mondiale. Borse europee ferme, Wall Street in rosso. Meloni domani alla Casa Bianca. Il commissario europeo McGrath sulla trattativa tra Trump e l'Europa (che non decolla): prepararsi a un mancato accordo 🔗xml2.corriere.it

Si scalda lo scontro Trump-Harvard. Ora l’ateneo fa causa contro la Casa Bianca per lo stop ai finanziamenti - L’Università statunitense di Harvard (Boston) ha avviato una causa legale conto l’amministrazione Trump per il congelamento di 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti federali. La Casa Bianca ha bloccato i fondi, dopo che l’ateneo si è rifiutato di adeguarsi alle richieste di rivedere la governance, le politiche disciplinari e di assunzione, nonché i programmi di diversità. Richieste che gli avvocati dell’università definiscono incostituzionali nei documenti della causa depositata lunedì scorso presso un tribunale del Massachusetts. 🔗ilfattoquotidiano.it

