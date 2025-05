Trump chiude il caso Waltz | farà l’ambasciatore Onu alla sicurezza ci pensa Rubio

Trump chiude il caso Waltz: farà l'ambasciatore Onu, alla sicurezza ci pensa Rubio Trump contro le Big tech: «Mi baciano il c.». Fatale lo scandalo delle chat per l'ex militare, a cui viene riservata un'uscita onorevole. Doppio ruolo per il Segretario di Stato.

Media Usa: Trump ha licenziato Mike Waltz dopo il caso del giornalista finito nella chat top secret - Washington, 1 maggio 2025 – Settimane dopo lo ‘scandalo’ Signalgate il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong lasciano l’incarico. Ad anticipare la notizia è Fox News, che per la verità parla di “licenziamento”. Waltz era finito sulla graticola dopo che il direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aveva pubblicato uno scambio della chat riservata allo staff dell’amministrazione sull’app di messaggistica Signal, e in cui per sbaglio era stato inserito anche lo stesso giornalista, il quale aveva potuto rivelare dettagli top secret ... 🔗quotidiano.net

Trump silura Waltz dopo il caso della chat su Signal e lo manda all’ONU: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei cambiamenti nell'amministrazione statunitense dopo che Donald Trump ha licenziato Mike Waltz dall'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Signal, Trump rimuove Waltz dalla sicurezza nazionale e lo candida come ambasciatore all’Onu - "Onorato di continuare il mio servizio al presidente e alla nostra grande nazione", commenta l’ex consigliere. A sostituirlo ad interim è il segretario di Stato, Rubio: è la prima volta dai tempi di K ... 🔗msn.com

Trump licenzia Waltz dopo lo scandalo delle chat - A poco più di 100 giorni dall’insediamento, le dimissioni di Mike Waltz, Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, sono la prima vera scossa di terremoto all’interno del team di politi ... 🔗informazione.it

Trump rimuove Waltz dopo il Chatgate, ma lo nomina ambasciatore all’Onu. A Rubio l’interim per la sicurezza nazionale - Dopo giorni di voci sempre più insistenti, Donald Trump ha ufficializzato la rimozione di Mike Waltz dalla carica di consigliere per la sicurezza nazionale, travolto dallo scandalo noto come Chatgate ... 🔗informazione.it