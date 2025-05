Truffe telefoniche nuove segnalazioni Contattate i carabinieri

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe telefoniche, nuove segnalazioni. Contattate i carabinieri Truffe telefoniche finalizzate ad estorcere denaro o gioielli. I malviventi sono persone che telefonano a casa o al cellulare delle vittime e fingono che un familiare sia stato protagonista di un incidente e quindi chiedono somme di denaro ai parenti allo scopo di risarcire la vittima dell’incidente. Chiedono soldi in contanti oppure gioielli o monili preziosi, comunicando che entro breve un incaricato sarebbe passato a ritirare la somma. É importante sapere che i carabinieri e in generale le forze dell’ordine, non chiedono mai denaro ai cittadini. In caso di telefonate sospette telefonate al 112. 🔗 Occhio alle telefonate sospette. Nel territorio sono segnalati episodi difinalizzate ad estorcere denaro o gioielli. I malviventi sono persone che telefonano a casa o al cellulare delle vittime e fingono che un familiare sia stato protagonista di un incidente e quindi chiedono somme di denaro ai parenti allo scopo di risarcire la vittima dell’incidente. Chiedono soldi in contanti oppure gioielli o monili preziosi, comunicando che entro breve un incaricato sarebbe passato a ritirare la somma. É importante sapere che ie in generale le forze dell’ordine, non chiedono mai denaro ai cittadini. In caso di telefonate sospette telefonate al 112. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Truffe telefoniche su energia e gas, Confartigianato: «Chiediamo vigilanza e tutela della privacy» - ANCONA - «Torniamo a denunciare con forza il crescente fenomeno delle truffe telefoniche legate al cambio di gestore di energia e gas. Ogni giorno, i nostri imprenditori, ma anche numerosi cittadini ci segnalano di essere stati contattati da sedicenti operatori che, con metodi ingannevoli e a... 🔗anconatoday.it

Truffe telefoniche in Valtenna: le più utilizzate - Purtroppo l’entroterra continua a essere nel mirino di malfattori che stanno lavorando energicamente per mettere a segno nuove truffe, ancora una volta le vittime preferite sono persone fragili e anziani. Proprio per cercare di frenare questo fenomeno i comuni di Falerone, Montappone, Monte Vidon Corrado e Montegiorgio hanno distribuito nei locali pubblici i vademecum dei Carabinieri per fornire indicazioni utili alla popolazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ladri scatenati a Cava: nuove segnalazioni di furti dei cittadini - Ancora furti a Cava de' Tirreni. L'ennesima segnalazione social è stata pubblicata ieri sera sui social, esattamente sul gruppo Facebook "Sei di Cava se...puoi parlare": "Fate molta attenzione: 3 ladri in via Vittorio Veneto sono entrati nel palazzo e cercavano di aprire le porte", scrive una... 🔗salernotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Mobilitazione contro le truffe telefoniche: Proteggete i vostri dati; ATTENZIONE ALLE NUOVE TRUFFE TELEFONICHE; Truffe telefoniche e online, novità importante in Italia: ecco la protezione per bonifici; Enel segnala nuova truffa sulla riduzione di potenza di energia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilitazione contro le truffe telefoniche: "Proteggete i vostri dati" - L’allarme di Enel Energia. Intanto nuove segnalazioni in città anche sul fronte delle false benedizioni pasquali: attenzione a due uomini sulla cinquantina che si presentano come addetti della parrocc ... 🔗msn.com

La nuova truffa telefonica che sta distruggendo milioni di utenti: come difenderti prima che sia troppo tardi - È in corso una nuova truffa telefonica che minaccia gli utenti. È importante essere informati per saper ecome proteggersi. 🔗blitzquotidiano.it

Truffe telefoniche in aumento, il 97% dei numeri sono “artificiali” o inesistenti: come difendersi - Crescono i raggiri basati sulla tecnologia dello spoofing. Nel solo 2024 Enel Energia ha ricevuto 9.000 segnalazioni che hanno portato a presentare numerosi esposti all’autorità giudiziaria ... 🔗msn.com