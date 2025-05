Truffa romantica | seduce vittima su WhatsApp e si fa consegnare 500 euro

Aveva sedotto la vittima con una lunga catena di messaggi su WhatsApp e poi, una volta sicura di essere entrata in confidenza, ha chiesto e ottenuto soldi per affrontare un problema che però in realtà non esisteva. Per questo i carabinieri della stazione di Casarza Ligure hanno denunciato.

