Trovato un cellulare nella cella di Niko Pandetta | la Procura di Catania apre un' inchiesta

Un telefonino è stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria nella cella del carcere di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta è detenuto per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la videochiamata effettuata, lo scorso 1 maggio, dal cantante. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

