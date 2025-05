Trovato un cadavere al ponte della ferrovia

Ha scelto il ponte della ferrovia per compiere quel gesto estremo. Questa mattina, sabato 3 maggio, a Veduggio con Colzano è stato Trovato il cadavere di un uomo che si è impiccato al ponte della ferrovia. È scattata subito la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118.

