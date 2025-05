Trovato morto carbonizzato a Barletta i genitori di Francesco Diviesti riconoscono suoi bracciale e collana

genitori di Francesco Diviesti, il 26enne scomparso in Puglia il 25 aprile, hanno riconosciuto una collanina e un braccialetto appartenenti al figlio nel corso dell'autopsia su un cadavere Trovato carbonizzato in una campagna tra Canosa di Puglia e Minervino Murge: "Purtroppo non abbiamo più quel barlume di speranza". La conferma dal DNA in 30 giorni.

Chi era Francesco Diviesti, il barbiere trovato morto carbonizzato a Barletta che aiutò i terremotati nel 2016 - Francesco Diviesti, 26enne barbiere di Barletta, è stato trovato morto e semicarbonizzato in una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, nel 2016 offrì tagli gratuiti ai terremotati del Centro Italia. Nell'attesa dell'identificazione definitiva, l'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Barletta, barbiere trovato morto: era scomparso da quattro giorni, il cadavere semi-carbonizzato - Il 26enne Francesco Diviesti era uscito di casa il 25 aprile. Il suo corpo ritrovato in un’area rurale tra Canosa e Cerignola. Aperto un fascicolo. 🔗tgcom24.mediaset.it

Francesco Diviesti, 26enne barbiere di Barletta, è stato trovato morto e semicarbonizzato in una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, nel 2016 offrì tagli gratuiti ai terremotati del Centro Italia. L'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso.

