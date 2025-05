Trovati con più dosi di hashish | denunciati 4 giovani c' è anche un minorenne

© Agrigentonotizie.it - "Trovati con più dosi di hashish": denunciati 4 giovani, c'è anche un minorenne Trovati in possesso di più dosi, per un totale di circa 16 grammi di hashish. Quattro giovani, uno dei quali sedicenne, sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca e a quella dei minorenni di Palermo. Il controllo, uno dei tanti che. 🔗 Sono statiin possesso di più, per un totale di circa 16 grammi di. Quattro, uno dei quali sedicenne, sono statiin stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca e a quella dei minorenni di Palermo. Il controllo, uno dei tanti che. 🔗 Agrigentonotizie.it

Traffico di droga a Napoli e Caserta, il sequestro più imponente degli ultimi anni: 4 arresti, trovati 750 chili tra hashish e marijuana - Scacco alla criminalità organizzata in Campania. La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno proceduto all'arresto nella flagranza di reato di tre uomini ed... 🔗ilmattino.it

Catania, droga nascosta tra le arance, trovati 280 kg di marijuana e hashish in un camion proveniente dalla Spagna, fermate due persone - VIDEO - Nel camion sono state trovati 248 kg di marijuana e 32 di hashish A Catania un camion carico di droga è stato fermato e sequestrato dalla polizia. L'autoarticolato proveniva dalla Spagna ed era carico di arance, tra queste però erano nascoste diverse casse e borse contenenti 280 chili di mari 🔗ilgiornaleditalia.it

Roccella Ionica, una testa di leone su panetti di hashish trovati dopo una perquisizione: un arresto - Un 36enne, di origine tunisina. è stato arrestato dalla polizia in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, dopo una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione a Roccella Ionica, è stato trovato in possesso di circa 263 grammi di... 🔗reggiotoday.it

