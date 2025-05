Trofeo San Lucio sfida tra casari Il primo premio a Luciano Catellani

Luciano Catellani si è aggiudicato il primo premio di categoria al Trofeo San Lucio, il più prestigioso riconoscimento nazionale dedicato all'eccellenza del settore lattiero-caseario. La sfida si è svolta il primo maggio nel castello visconteo di Pandino, nel Cremonese. L'edizione 2025 ha visto la partecipazione di 300 formaggi di oltre 100 caseifici da tutta Italia, che si sono sfidati in 23 categorie di concorso, spaziando dai freschi a quelli stagionati, da produzioni storiche a interpretazioni più innovative.A ritirare il premio il giovane casaro Manuel Aguzzoli, che aveva presentato uno stagionato 25 mesi; si tratta di un formaggio più morbido e dolce al palato rispetto al Grana o al Parmigiano Reggiano, ma che preserva tutte le caratteristiche organolettiche derivate dall'alimentazione delle bovine di Razza rossa reggiana che vengono allevate in un podere sul confine tra Cavriago, Bibbiano e Montecchio.

