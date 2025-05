© Sport.periodicodaily.com - Triathlon Internazionale di Bardolino 2025: l’edizione numero 40 celebra Dante Armanini e la tradizione olimpica del multisport

Sabato 14 giugnotorna ildi, appuntamento imperdibile nel calendario sportivo italiano, che quest’anno festeggia la 40ª edizione. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Punta Cornicello sul Lago di Garda, dove atleti da tutta Italia si sfideranno nel classico formato olimpico: 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa.Fondato nel 1984 da, ex triatleta e innovatore del settore, ildiè considerato un pilastro della disciplina in Italia. Grazie alle sue caratteristiche uniche, come i ponti artificiali e il suggestivo tracciato fra lago e colline veronesi, la gara è diventata simbolo di eccellenza nel panoramanazionale.Il percorso include il nuoto nelle acque cristalline del Garda, una sfifrazione ciclistica attraverso Lazise, Pastrengo, Cavaion e Caprino Veronese, e la corsa finale tra il lungolago e le vie storiche di, con arrivo nel suggestivo Parco di Villa Carrara Bottagisio. 🔗 Sport.periodicodaily.com