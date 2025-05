Treviso in rosa oltre 10mila donne per un week end di festa e solidarietà

© Trevisotoday.it - Treviso in rosa, oltre 10mila donne per un week end di festa e solidarietà Treviso è pronta ad accogliere le oltre 10.000 donne che domani - domenica 4 maggio – parteciperanno all’undicesima edizione della corsa esclusivamente al femminile più partecipata d’Italia. Le iscrizioni a Treviso in rosa hanno raggiunto quota 10.225, ma non ci si ferma qui: oggi, sabato 3. 🔗 è pronta ad accogliere le10.000che domani - domenica 4 maggio – parteciperanno all’undicesima edizione della corsa esclusivamente al femminile più partecipata d’Italia. Le iscrizioni ainhanno raggiunto quota 10.225, ma non ci si ferma qui: oggi, sabato 3. 🔗 Trevisotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Treviso spreca l'occasione e non va oltre il pareggio con il Chions terzultimo - Tremenda occasione sprecata per il Treviso che non va oltre l'1-1 con il Chions terzultimo e non approfitta del medesimo risultato ottenuto dalle Dolomiti Bellunesi per accorciare sulla capolista. Per come è andata la partita aumentano ancora di più le recriminazioni per i biancocelesti... 🔗trevisotoday.it

Raid in un’abitazione: i ladri portano via un bottino da oltre 10mila euro - Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione nella serata di ieri a Torrecuso in contrada Torrepalazzo. I malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari in casa e dopo aver rotto la grata in ferro a piano terra ed entrati nell’abitazione, si sono diretti nella camera da letto rubando contanti e monili in oro per un valore complessivo di 10 mila e 500 euro. Sul posto dopo la denuncia del proprietario, sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini. 🔗anteprima24.it

Treviso, picchia i genitori anziani perché vuole i soldi per comprare la droga: oltre 10 anni di violenze - Un uomo di 36 anni è stato allontanato dalla sua casa a Treviso per maltrattamenti in famiglia legati alla tossicodipendenza. 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Treviso in rosa, oltre 10mila donne per un week end di festa e solidarietà; Treviso in Rosa: oltre 10mila donne pronte per la grande festa di domenica. Le iscrizioni, gli eventi e il per; Torna la Treviso in Rosa, un fiume di 10 mila cuori; Treviso in Rosa, tutto pronto per l'undicesima edizione: ultime ore per iscriversi, domani la scadenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Treviso in Rosa: oltre 10mila donne pronte per la grande festa di domenica. Le iscrizioni, gli eventi e il percorso - TREVISO - La città si prepara a tingersi di rosa: domenica 4 maggio torna Treviso in Rosa, la camminata non competitiva dedicata alle donne, promossa da Trevisatletica e Corritreviso con ... 🔗msn.com

Treviso in Rosa, tutto pronto per l'undicesima edizione: ultime ore per iscriversi, domani la scadenza - TREVISO - La città si prepara ad accogliere oltre 10.000 donne per l’undicesima edizione di Treviso in Rosa, la corsa al femminile ... 🔗msn.com

Treviso in Rosa: oltre 10mila donne pronte per la grande festa di domenica. Le iscrizioni, gli eventi e il percorso - Sebbene le iscrizioni fossero ufficialmente chiuse, sabato 3 maggio sarà ancora possibile iscriversi dalle 9 alle 18 al BHR Treviso Hotel ... con l’iconica maglietta rosa, zainetto, shopper ... 🔗ilgazzettino.it