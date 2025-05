Trentino 54enne precipita e muore durante costruzione di un capanno da caccia

© Feedpress.me - Trentino, 54enne precipita e muore durante costruzione di un capanno da caccia Trentino. L'uomo, residente a Tre Ville, si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire un capanno da caccia insieme ad altre persone , quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri da un salto di roccia, per poi ruzzolare per circa 200 metri lungo un pendio. 🔗 Un uomo del posto di 54 anni ha perso la vita nella prima mattinata sul monte Iron , in. L'uomo, residente a Tre Ville, si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire undainsieme ad altre persone , quando ha perso l’equilibrio ed èto per circa 8 metri da un salto di roccia, per poi ruzzolare per circa 200 metri lungo un pendio. 🔗 Feedpress.me

