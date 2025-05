Trentamila euro a una società che risulta inattiva le picconate di La Monica sulla festa del Mare a Taormina

© Messinatoday.it - "Trentamila euro a una società che risulta inattiva", le picconate di La Monica sulla festa del Mare a Taormina festa del Mare di Taormina diventa caso politico. Ad accendere la miccia è Danilo La Monaca, che si è intestato una vera e propria battaglia contro quello che definisce “il sistema politico” del sindaco di Taormina che sfida quasi quotidianamente su un terreno che lo stesso Cateno De Luca. 🔗 Ladeldidiventa caso politico. Ad accendere la miccia è Danilo La Monaca, che si è intestato una vera e propria battaglia contro quello che definisce “il sistema politico” del sindaco diche sfida quasi quotidianamente su un terreno che lo stesso Cateno De Luca. 🔗 Messinatoday.it

