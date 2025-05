Treni disagi a raffica | Ora basta | si pronunci l’Autorità dei trasporti

Troppi disagi per i pendolari che usano il treno in tutta l'Umbria. Al punto che la Regione ha deciso di rivolgersi all'Autorità di regolazione dei trasporti. Una vera e propria frattura tra Rfi e Palazzo Donini, dovuta a lavori di varia natura che stanno mettendo in grandissima difficoltà il trasporto ferroviario umbro. Con l'assessore regionale, Francesco De Rebotti, che he deciso di mettere i puntini sull "i": "Pur comprendendo le esigenze determinate dal completamento degli interventi finanziati con fondi Pnrr per il miglioramento tecnologico dell'intera rete ferroviaria nazionale, e le correlate modifiche temporanee alla programmazione dei servizi di trasposto ferroviario – dice –, alcune opzioni gestionali assunte risultano eccessivamente penalizzanti per parte dei pendolari umbri e toscani, sicuramente per quelli di Orvieto e Chiusi" scrive De Rebotti.

