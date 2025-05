Tremila pellegrinano da Avellino a Roma | un cammino di fede e speranza

🔗 Tempo di lettura: < 1 minuto"Contempliamo l'uomo in cammino, l'uomo pellegrino, a qualsiasi popolo, a qualsiasi tradizione appartenga, l'uomo è in cammino verso l'umanizzazione. Il nostro Pellegrinaggio ha anche questa Visione, questo orizzonte di fondo, chiediamo di camminare sulla retta Via, senza girare in tondo". Questo il messaggio del Vescovo di Avellino, Arturo Aiello in occasione del Pellegrinaggio del Giubileo della speranza, evento organizzato a Roma in occasione dell'Anno Santo.Quasi Tremila fedeli provenienti dalla diocesi di Avellino i partecipanti sono partiti con oltre 50 pullman dal capoluogo irpino e dalle diverse parrocchie della diocesi. Il pellegrinaggio ha avuto inizio da via della Conciliazione, punto di ritrovo per tutti i fedeli, e ha rappresentato un importante momento di comunione e spiritualità.

Dalla Diocesi di Avellino tremila fedeli in pellegrinaggio al Giubileo - Sono partiti questa mattina all'alba i tremila fedeli delle parrocchie nella Diocesi di Avellino in pellegrinaggio al "Giubileo della speranza". 🔗irpinianews.it

L’emozione dei “Pellegrini di speranza” giunti a Roma per il Giubileo. A guidarli il vescovo Aiello - Una festa senza fine per gli oltre tremila fedeli partiti dalla diocesi di Avellino per partecipare a Roma al Giubileo della speranza. Un appuntamento programmato da tempo che ha visto oltre 50 pullm ... 🔗corriereirpinia.it

In tremila in partenza dalla diocesi di Avellino per partecipare al Giubileo della speranza - Saranno quasi tremila i fedeli che partiranno dalla diocesi di Avellino per partecipare a Roma al Giubileo della speranza. Un appuntamento programmato da tempo che vedrà partire oltre 50 pullman dal c ... 🔗corriereirpinia.it