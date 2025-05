Trecate al via i lavori per due nuove rotonde

Al via da lunedì 5 maggio la realizzazione di due nuove rotonde e di una pista ciclabile a Trecate nel tratto compreso tra l'intersezione via Clerici, via Romentino, via Ferraris e l'intersezione via Ferraris, via Dolce. Saranno realizzate due rotatorie alle due intersezioni e opere di messa.

