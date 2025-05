Tre persone in manette in due operazioni

© Ilgiorno.it - Tre persone in manette in due operazioni operazioni per i carabinieri della Compagnia di Breno. Nella serata di mercoledì 30 aprile i carabinieri della Stazione di Darfo hanno messo le manette per detenzione ai fini di spaccio, due uomini di 32 e 27 anni entrambi di origine tunisina, con precedenti di polizia. I due vicino alla stazione di Darfo sono stati sopresi a disfarsi di 15 grammi di hashish e due di cocaina. Il 29 invece, i carabinieri di Artogne hanno arrestato un italiano 30enne per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Mi.Pra. 🔗 Tre arresti in due distinteper i carabinieri della Compagnia di Breno. Nella serata di mercoledì 30 aprile i carabinieri della Stazione di Darfo hanno messo leper detenzione ai fini di spaccio, due uomini di 32 e 27 anni entrambi di origine tunisina, con precedenti di polizia. I due vicino alla stazione di Darfo sono stati sopresi a disfarsi di 15 grammi di hashish e due di cocaina. Il 29 invece, i carabinieri di Artogne hanno arrestato un italiano 30enne per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Mi.Pra. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Truffa con le assicurazioni, arrestati tre avvocati. Nei guai anche, due finti fisioterapisti ed altre due persone - A seguito di un'articolata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e delegata alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, nel corso della mattinata odierna è stata eseguita un'ordinanza... 🔗frosinonetoday.it

Tragedia in provincia di Latina: bimbo di tre anni muore in una struttura sportiva. Due persone indagate per concorso in omicidio - L’area è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri su disposizione della Procura di Latina Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Fondi ha portato nella giornata odierna al sequestro preventivo di una porzione di un centro sportivo locale, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha evidenziato elementi tali da giustificare l’adozione della misura, accogliendo le risultanze investigative raccolte dagli inquirenti. 🔗dayitalianews.com

Rapine, furti e armi in stazione: per tre persone scattano le manette - Furti e rapine nelle stazioni di Milano. Venerdì scorso la polizia ha arrestato una donna e fermato due ragazzi. Inoltre, un giovane di 18 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi perché viaggiava con una katana. Gli interventi sono stati possibili grazie anche al piano 'stazioni sicure'... 🔗milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tre persone in manette in due operazioni; Spari e minacce a Brugg, sono tre le persone finite in manette; Un'evasione e due tentati furti: tre persone in manette nella notte; Smantellati due 'centri dello spaccio'. Sequestrati cocaina, hashish, coltelli e pistole: tre persone in manette. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tre persone in manette in due operazioni - Tre arresti in due distinte operazioni per i carabinieri della Compagnia di Breno. Nella serata di mercoledì 30 aprile ... 🔗ilgiorno.it

Spari e minacce a Brugg, sono tre le persone finite in manette - I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando due persone avevano esploso dei colpi d'arma da fuoco da un'auto verso un secondo veicolo. Un 31enne è stato ferito. 🔗ticinonews.ch

Un'evasione e due tentati furti: tre persone in manette nella notte - Nottata di tentati furti e arresti a Castellammare di Stabia. Il primo a venire arrestato dai carabinieri è stato un 21enne già noto alle forze dell’ordine, G.O., che è stato sorpreso insieme ad altri ... 🔗napolitoday.it