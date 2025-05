Tre milioni di euro a sostegno delle famiglie venete | torna il Buono Scuola ecco come richiederlo

La Giunta regionale del Veneto ha approvato anche per l'anno scolastico 2024-2025 il bando per la concessione del contributo regionale "Buono Scuola", in attuazione della Legge Regionale n. 12001 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".

Tre milioni di euro a sostegno delle famiglie venete: torna il Buono Scuola, ecco come richiederlo - Il contributo è rivolto alle famiglie con un indicatore Isee fino a 40.000 euro per studenti normodotati e fino a 60.000 euro per studenti con disabilità ... 🔗padovaoggi.it

