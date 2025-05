Travolge auto e tira dritto | spavento nella notte per un giovane automobilista

© Brindisireport.it - Travolge auto e tira dritto: spavento, nella notte, per un giovane automobilista automobilista gli è piombato addosso. Poi ha tirato dritto, senza sincerarsi delle sue condizioni. Ha vissuto momenti di grande apprensione un 28enne residente a Erchie. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata di lavoro, quando è stato c’entrato in pieno da una macchina e ha dovuto. 🔗 Unmobilista gli è piombato addosso. Poi hato, senza sincerarsi delle sue condizioni. Ha vissuto momenti di grande apprensione un 28enne residente a Erchie. Ilstava rientrando a casa dopo una serata di lavoro, quando è stato c’entrato in pieno da una macchina e ha dovuto. 🔗 Brindisireport.it

Su altri siti se ne discute

Tira dritto all'incrocio e finisce con l'auto nel fosso: giovane portato in ospedale in elicottero - Incidente alle prime luci dell'alba domenica mattina in via Corleto a Faenza, attorno alle 5. Un 20enne stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa lungo una stradina laterale quando, giunto alla fine della strada per immettersi in via Corleto, è andato dritto "volando" nel campo adiacente alla... 🔗ravennatoday.it

Trump tira dritto sui dazi: “Non mi interessa se i prezzi della auto straniere saliranno” - “Non mi interessa se i prezzi della auto straniere saliranno. Anzi lo spero perché vorrà dire che la gente inizierà ad acquistare auto americane, ne abbiamo in abbondanza”. Donald Trump tira dritto sui dazi ed esclude la possibilità di ritardi nella loro attuazione anche se apre a eventuali trattative sulle tariffe solo sei i paesi colpiti “vorranno darci qualcosa di grande valore. Altrimenti non c’è spazio per negoziare”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Auto elettrica, Bruxelles tira dritto ma cresce l’opposizione interna: Ppe sul piede di guerra - L’Unione Europea sembra decisa a proseguire senza deviazioni sulla strada dell’auto elettrica, ignorando i segnali del mercato e le perplessità politiche emerse in diversi Paesi membri. Nonostante la crescente opposizione da parte di governi e cittadini, la Commissione Europea si prepara a presentare mercoledì il nuovo piano per il settore automobilistico, puntando su incentivi e misure di sostegno per la diffusione dei veicoli elettrici. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Travolge auto e tira dritto: spavento, nella notte, per un giovane automobilista; Travolge auto e tira dritto: spavento, nella notte, per un giovane automobilista; Travolge un capriolo e scappa. Bastardo (VIDEO); Esplosione in una palazzina: due persone ferite, paura al villaggio Pescatori. 🔗Approfondimenti da altre fonti