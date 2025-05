Trattore trancia i cavi del passaggio a livello e fugge viabilità in tilt | la strada resta chiusa per ore

Disagi alla viabilità, nella giornata di sabato (3 maggio) a Lido di Classe, a causa di un incidente piuttosto singolare. Un mezzo ha agganciato i cavi del passaggio a livello di via dei Lombardi finendo per inclinare i tralicci verso la strada e non garantendo più l'elettricità alle sbarre.

Camion trancia i cavi del tram in centro a Milano tra Corso Italia e Santa Sofia: traffico in tilt e disagi - Corso Italia, Milano: camion trancia i cavi elettrici della linea del tram 15. Traffico in tilt e disagi

Mezzo pesante trancia i cavi dell'alta tensione, si ferma il tram 8 - Un mezzo pesante ha tranciato i cavi di alimentazione dei tram di Roma, all'altezza di via Ippolito Nievo. Il danno si è verificato intorno alle 15 di oggi, sabato 15 febbraio. A causa di questo guasto, l'intera linea del tram 8 è stata sostituita da bus.

La Cina presenta un trancia cavi sottomarini: può recidere reti in acque profonde fino a 4mila metri - L'ennesima innovazione marittima della Cina attira l'attenzione internazionale e alimenta le preoccupazioni di Taiwan e dei paesi dell'Indo-pacifico. Dopo le "chiatte speciali" collocate probabilmente nella città di Zhanjiang in previsione di un'invasione dell'isola, Pechino ha presentato...

