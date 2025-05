Trasporto pubblico scioperi in vista Disagi martedì e venerdi prossimi

© Ilgiorno.it - Trasporto pubblico, scioperi in vista. Disagi martedì e venerdi prossimi Trasporto pubblico nel Bresciano, con due giornate di sciopero previste il 6 ed il 9 maggio. Per martedì, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, dalle 9 alle 17. Trenitalia fa sapere che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di Trasporto simili, non appena possibile.Fe.Pa. 🔗 Settimana calda per chi usa ilnel Bresciano, con due giornate di sciopero previste il 6 ed il 9 maggio. Per, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, dalle 9 alle 17. Trenitalia fa sapere che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni disimili, non appena possibile.Fe.Pa. 🔗 Ilgiorno.it

