Tram il piano dolce Pali ’magri’ e chiari Bellariva-Gavinana | lo skyline è salvo

© Lanazione.it - Tram, il piano dolce. Pali ’magri’ e chiari. Bellariva-Gavinana: lo skyline è salvo Pali della Tramvia fiorentina. Nei tratti dove non è prevista l’alimentazione a batteria (e cioè dalla Zecca fino al ponte da Verrazzano e poi da Piazza Bartali, a Gavinana, fino al capolinea) della linea 3.2.1 piazza della Libertà-Bagno a Ripoli i sostegni dei futuri Hitachi avranno infatti una circonferenza di 27 centimetri contro gli attuali 37.Un buon guadagno per il colpo d’occhio specie in un punto sensibile com’è il tratto dei lungarni con vista sulla collina del piazzale Michelangelo.Ma c’è di più. Da Palazzo Vecchio si fa sapere che anche la ’gabbia’, ovvero i montanti che seguono il percorso del Tram, sarà costituita – a differenza delle ’vecchie’ linee come ad esempio la T1 Villa Costanza-Careggi – da una rete di tubolari molto più leggeri rispetto al modello ’a gabbiano’. 🔗 Cura ’dimagrante’ per i futuridellavia fiorentina. Nei tratti dove non è prevista l’alimentazione a batteria (e cioè dalla Zecca fino al ponte da Verrazzano e poi da Piazza Bartali, a, fino al capolinea) della linea 3.2.1 piazza della Libertà-Bagno a Ripoli i sostegni dei futuri Hitachi avranno infatti una circonferenza di 27 centimetri contro gli attuali 37.Un buon guadagno per il colpo d’occhio specie in un punto sensibile com’è il tratto dei lungarni con vista sulla collina del piazzale Michelangelo.Ma c’è di più. Da Palazzo Vecchio si fa sapere che anche la ’gabbia’, ovvero i montanti che seguono il percorso del, sarà costituita – a differenza delle ’vecchie’ linee come ad esempio la T1 Villa Costanza-Careggi – da una rete di tubolari molto più leggeri rispetto al modello ’a gabbiano’. 🔗 Lanazione.it

