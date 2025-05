Tragico schianto a Yellowstone la vittima italiana era nata a Milano

© Milanotoday.it - Tragico schianto a Yellowstone, la vittima italiana era nata a Milano nata a Milano la turista italiana morta insieme ad altre 6 persone vicino al parco nazionale di Yellowstone nell'Idaho orientale, Stati Uniti. Lo si apprende nel pomeriggio di sabato 3 maggio. La donna era in viaggio insieme a un gruppo di 14 persone a bordo di un minivan, l'1 maggio, quando il. 🔗 la turistamorta insieme ad altre 6 persone vicino al parco nazionale dinell'Idaho orientale, Stati Uniti. Lo si apprende nel pomeriggio di sabato 3 maggio. La donna era in viaggio insieme a un gruppo di 14 persone a bordo di un minivan, l'1 maggio, quando il. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Tragico incidente nel parco di Yellowstone: morti 7 turisti, c’è anche una vittima italiana (video) - “Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un incidente a Yellowstone, negli Stati Uniti”. Lo ha detto all’Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un’autostrada nell’Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale, hanno riferito le autorità. “Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza”, ha aggiunto il ministero degli Esteri. 🔗secoloditalia.it

Tragico schianto sulla Romea: tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir - È di tre morti e un ferito il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile sulla strada statale Romea, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion. 🔗thesocialpost.it

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Tragico schianto a Yellowstone, la vittima italiana era nata a Milano; Tragico incidente nel parco di Yellowstone: morti 7 turisti, c'è anche una vittima italiana (video); VIDEO | Incidente vicino al parco di Yellowstone, sette vittime: c’è una turista italiana; Tragico incidente negli Usa: sette morti, tra le vittime una turista italiana. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragico schianto a Yellowstone, la vittima italiana era nata a Milano - Sette morti in un tragico incidente stradale lungo la Highway 20 negli Stati Uniti, vicino al parco nazionale di Yellowstone ... 🔗milanotoday.it

Tragico incidente vicino Yellowstone: morta turista italiana, cinque vittime cinesi - Secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press (Ap), un pick-up si è scontrato violentemente con un pulmino turistico che trasportava diversi viaggiatori stranieri su un'autostrada che conduce ... 🔗giornaledipuglia.com

Tragico incidente negli Usa: sette morti, tra le vittime una turista italiana - Sette turisti stranieri, tra cui una donna italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri nello Stato Usa dell’Idaho, lungo la US Highway 20, nella contea di ... 🔗unionesarda.it