© Dayitalianews.com - Tragico malore mentre è al lavoro in un cantiere stradale: 46enne si accascia e non si rialza più… La drammatica scena in strada nel quartiere San Lorenzo a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Unepisodio ha scosso iluniversitario di San, dove un uomo di 46 anni è deceduto improvvisamentelavorava in un. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di oggi, quando l’uomo si èto a terra senza preavviso, a causa di unfatale.La dinamica dell’incidenteIl fatto è avvenuto intorno alle 15:00 di venerdì 2 maggio, quando i passanti hanno notato l’uomo che siva improvvisamente in via degli Ausoni, all’altezza di via dei Sabelli. Subito è stata allertata la centrale operativa del 118, che ha inviato un’ambulanza sul luogo. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Le cause del decessoDopo l’intervento dei soccorritori, il medico legale ha accertato che la causa del decesso è stata un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Dayitalianews.com