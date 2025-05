Tragico lutto per Roberto Saviano | ecco il grande dolore dello scrittore il racconto sui social

© Donnapop.it - Tragico lutto per Roberto Saviano: ecco il grande dolore dello scrittore, il racconto sui social Roberto Saviano ha deciso di condividere tramite social il grande dolore per la perdita di un familiare stretto. ecco le parole del giornalista e scrittore!Leggi anche: Roberto Saviano fuori dalla Rai, la risposta epica del giornalista: ecco perché hanno chiuso il programma Insider (VIDEO)Colpito da un Tragico lutto, Roberto Saviano ha condiviso con i suoi seguaci il dolore per la dolorosa perdita di una persona della sua famiglia a cui era parecchio legato. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram rivolge parole davvero toccanti e colme di amore.dolore e tristezza per Roberto SavianoFin dalle prime parole di Roberto Saviano nel post dedicato alla zia Silvana, che lui chiamava affettuosamente Lalla, si percepisce chiaramente quanto sia stata importante nella sua vita, fin dall'infanzia.

“La mia vita è finita con lei. La demenza l’aveva immobilizzata, sono stato una sventura per lei”: lutto per Roberto Saviano, è morta la zia Silvana - “Zia Lalla non c’è più. Lalla la chiamavo io da bimbo; le avevo dato questo nome, più facile da pronunciare del suo: Silvana”. Inizia così il lungo e toccante messaggio con cui Roberto Saviano ha annunciato sui social la morte di sua zia Silvana, figura fondamentale della sua vita, una vera e propria “madre per scelta”. Un addio che diventa l’occasione per ripercorrere, sulle pagine del Corriere della Sera, un legame profondo, fatto di affetto quotidiano, principi rigorosi e, infine, segnato dal dolore e dall’isolamento imposti dalla vita sotto scorta dello scrittore. 🔗ilfattoquotidiano.it

“La mia vita è finita con te”. Grave lutto per Roberto Saviano, l’annuncio pieno di dolore - Roberto Saviano ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento molto intimo e doloroso della sua vita. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto di sé bambino, stretto tra le braccia di una donna che, ha raccontato, è stata per lui una figura fondamentale, capace di accompagnarlo nei primi passi della vita con dolcezza e dedizione. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di chi ha voluto far sentire la propria vicinanza all’autore in un momento così delicato. 🔗caffeinamagazine.it

“La mia vita finisce così”, gravissimo lutto per Roberto Saviano: dolore infinito - Grave lutto per Roberto Saviano, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento di profonda sofferenza. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da bambino, stretto tra le braccia di una donna che, come ha raccontato, è stata una figura fondamentale nei suoi primi anni di vita. In pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di affetto e solidarietà. 🔗thesocialpost.it

