Tragico incidente vicino a Yellowstone | 7 Turisti morti tra cui una donna italiana

© Dayitalianews.com - Tragico incidente vicino a Yellowstone: 7 Turisti morti, tra cui una donna italiana Turistico negli Stati UnitiSette Turisti sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto nei pressi del parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Nell'impatto frontale tra un pick-up e un bus Turistico sono rimaste coinvolte 14 persone, alcune delle quali italiane e cinesi. Il pullmino era diretto verso la celebre riserva naturale.Vittime italiane tra i decedutiTra le vittime c'è anche una donna italiana; l'Ansa riferisce che si tratta di una donna originaria di Milano, la Farnesina ha confermato il decesso di almeno una turista italiana, la cui identità non è stata ancora resa nota. La comitiva si trovava sul bus in viaggio verso Yellowstone.Lo scontro fatale e le vittime coinvolteL'incidente si è verificato a sud di West Yellowstone, in Montana, quando il bus ha impattato frontalmente con un pick-up.

