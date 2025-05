Tragico incidente stradale tra i caselli di Anagni e Ferentino | muoiono padre e figlio grave la madre

© Dayitalianews.com - Tragico incidente stradale tra i caselli di Anagni e Ferentino: muoiono padre e figlio, grave la madre incidente stradale si è verificato oggi, 3 maggio, verso le ore 15,30 sull’autostrada A1, in direzione Sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino e ha coinvolto una famiglia di origini straniere.Un violento impatto tra due automobili ha provocato la morte di un uomo e del figlio piccolo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarli. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico completamente paralizzato in direzione nord, a partire dal chilometro 615.Ferita gravemente la madre, illesa la figliolettaA bordo della vettura, insieme al padre e al bambino deceduti, viaggiavano anche la madre e un’altra figlia della coppia. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimosi è verificato oggi, 3 maggio, verso le ore 15,30 sull’autostrada A1, in direzione Sud, tra idie ha coinvolto una famiglia di origini straniere.Un violento impatto tra due automobili ha provocato la morte di un uomo e delpiccolo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarli. L’ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico completamente paralizzato in direzione nord, a partire dal chilometro 615.Feritamente la, illesa lalettaA bordo della vettura, insieme ale al bambino deceduti, viaggiavano anche lae un’altra figlia della coppia. La donna è rimastamente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. 🔗 Dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia. Un pedone, ancora senza identità, è stato investito da un’automobile ed è successivamente deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente, che ha sconvolto la zona, è avvenuto poco dopo le 23:30, all’incrocio con via Raffaele Majetti. La dinamica dell’incidente Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani di Roma, l’uomo, di circa 50 anni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto Dr, condotta da un 39enne, che viaggiava ... 🔗dayitalianews.com

Tragico incidente stradale alle porte di Zapponeta: morto 19enne, grave una bambina - E' un 19enne di Margherita di Savoia, di professione meccanico, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo sulla strada provinciale 141 che collega Zapponeta a Margherita di Savoia. Nel sinistro in cui sono rimaste coinvolte almeno tre auto, la vittima... 🔗foggiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Tragico schianto sull’A12. Con la moto contro un’auto. Muore un ragazzo di 22 anni; Un viaggio di lavoro si trasforma in tragedia, Gabriele muore in autostrada: gravissimo il collega; A14 incidente, tir esce di strada e invade cantiere autostradale: morto operaio al lavoro; Morti a Canosa di Puglia nell'incidente sulla statale 93, scontro tra camion e auto vicino al casello. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragico schianto sull’A12. Con la moto contro un’auto. Muore un ragazzo di 22 anni - Una tragedia enorme, quella che ha strappato alla vita Andrea Ussi, giovane di Carrara, morto ieri in un incidente stradale sull’autostrada A12. Il dramma è avvenuto tra i caselli di Ceparana e ... 🔗lanazione.it

Tragico incidente mortale sull’A21: perde la vita un uomo di 53 anni - Un incidente mortale ha scosso l’Autostrada A21, precisamente tra i caselli di Villanova d’Asti e Santena ... che stanno ora approfondendo i dettagli di questa tragica vicenda. I dettagli ... 🔗gaeta.it

Auto esce fuori strada e si ribalta: morto un ragazzo di 23 anni - La tragedia è avvenuta sulla statale che collega Casamassima e Turi, in provincia di Bari: inutili i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dramma anche a Corato, dove un 64enne è deced ... 🔗today.it