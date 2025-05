Tragico incidente stradale in A13 | morto Gianluca Bassoli

Un incidente in A13 è costato la vita a Gianluca Bassoli, 65enne residente a Novi di Modena, che venerdì pomeriggio è morto in uno schianto sulla Bologna-Padova avvenuto all'altezza di Bentivoglio. Sono ancora da accertare le cause dello schianto. Ma stando ai rilievi effettuati dalla.

