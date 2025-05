Tragico incidente oggi in A1 | morti padre e figlio di 8 anni gravissime madre e bimba

Roma, 3 maggio 2025 – Sabato di sangue sulle strade italiane. Tragico incidente oggi in A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino (Frosinone). Uno scontro tra due vetture si è verificato intorno alle 15 al chilometro 614, direzione sud: in uno dei veicoli, una vettura di colore scuro, viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane: sono morti sul colpo un uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni. Trasportate in elicottero in ospedale la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni: la donna è stata trasferita al San Camillo di Roma e si troverebbe in condizioni disperate. La bambina è ricoverata al Bambin Gesù in condizioni critiche. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo, una Ford Fiesta grigia. Originario di Caserta, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Frosinone dalla Polizia Stradale per gli accertamenti tossicologici.

