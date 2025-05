Tragico incidente oggi in A1 | morti padre e figlio di 8 anni gravi madre e bimba

Roma, 3 maggio 2025 – Tragico incidente oggi in A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino (Frosinone). Uno scontro tra due vetture si è verificato intorno alle 15 al chilometro 614, direzione sud: in uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane, sono morti sul colpo un uomo di 40 anni e il figlio di 8. Trasportate in elicottero in ospedale, in gravi condizioni, la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo, originario di Caserta, trasportato immediatamente al pronto soccorso di Frosinone dalla Polizia Stradale per gli accertamenti tossicologici. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e personale medico del 118. Il tratto è stato chiuso al traffico e si sono registrate fino a 5 chilometri di coda in direzione Napoli. Le prime agenzie parlano di tamponamento, ma la dinamica – piuttosto complessa a quanto pare – è ancora da accertare.

