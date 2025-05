© Secoloditalia.it - Tragico incidente nel parco di Yellowstone: morti 7 turisti, c’è anche una vittima italiana (video)

“Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un, negli Stati Uniti”. Lo ha detto all’Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un’autostrada nell’Idaho orientale, nei pressi delnazionale, hanno riferito le autorità. “Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza”, ha aggiunto il ministero degli Esteri.: Seven people were killed in a two-vehicle crash on Thursday, involving a pickup truck and a passenger van that was operating as a tour vehicle for tourists near Henry’s Lake State Park. https:t.co012wW6dEy0?: Courtesy Roger Merrill pic.twitter.comDBZoUxxURA— KSL 5 TV (@KSL5TV) May 2, 2025 Le vittime disono irriconoscibili: servirà il test del DNAIl coroner della contea di Fremont, Brenda Dye, ha detto al New York Times che è in attesa dei risultati del test del DNA per identificare gli altri sei perché i corpi erano irriconoscibili. 🔗 Secoloditalia.it