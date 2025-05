Tragedia vicino a Yellowstone | turisti morti in un incidente stradale c’è un’italiana

© Notizieaudaci.it - Tragedia vicino a Yellowstone: turisti morti in un incidente stradale, c'è un'italiana morti e otto feriti nello scontro tra un pulmino e un pick-upÈ di sette morti e otto feriti il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi del Parco Nazionale di Yellowstone, in Idaho. A scontrarsi, giovedì sera, sono stati un pick-up Dodge Ram e un furgone turistico Mercedes che trasportava 14 persone. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'impatto. Le vittime includevano cittadini cinesi e italiani. Il consolato italiano a San Francisco segue da vicino l'evolversi della situazione.Morta una turista italiana di origini milanesi L'incidente si è verificato poco prima delle 19:15 sulla U.S. Highway 20, nei pressi di Henry's Lake, una zona frequentata da escursionisti e turisti. Sei delle vittime si trovavano a bordo del furgone, mentre la settima era il conducente del pick-up.

