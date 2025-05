Tragedia sull' Autostrada A1 | incidente mortale tra Anagni e Ferentino

© Quotidiano.net - Tragedia sull'Autostrada A1: incidente mortale tra Anagni e Ferentino incidente stradale mortale nel pomeriggio poco dopo le 15:30 al chilometro 615 dell'Autostrada A1 in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata tamponata con violenza da una seconda vettura di colore blu scuro sulla quale viaggiava un'intera famiglia. Il papà, 40 anni, ed il figlio, 8 anni, sono deceduti nonostante i tentativi di soccorrerli. Gravi anche la moglie, 40 anni, e l'altra bambina, 5 anni, che viaggiavano in auto. La donna è stata trasferita in condizioni disperate al San Camillo di Roma: la sua prognosi è riservata. La bambina è al Bambin Gesù in condizioni critiche. 🔗 stradalenel pomeriggio poco dopo le 15:30 al chilometro 615 dell'A1 in direzione sud, tra i caselli di, nel Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata tamponata con violenza da una seconda vettura di colore blu scuroa quale viaggiava un'intera famiglia. Il papà, 40 anni, ed il figlio, 8 anni, sono deceduti nonostante i tentativi di soccorrerli. Gravi anche la moglie, 40 anni, e l'altra bambina, 5 anni, che viaggiavano in auto. La donna è stata trasferita in condizioni disperate al San Camillo di Roma: la sua prognosi è riservata. La bambina è al Bambin Gesù in condizioni critiche. 🔗 Quotidiano.net

