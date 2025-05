Tragedia sull’A1 | padre e figlio muoiono nello schianto grave la moglie e la figlia di cinque anni

© Feedpress.me - Tragedia sull’A1: padre e figlio muoiono nello schianto, grave la moglie e la figlia di cinque anni padre e figlio, rispettivamente di 40 e 8 anni, sono morti sul colpo nonostante l’arrivo. 🔗 Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A1, in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel territorio del Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata tamponata violentemente da un’altra vettura di colore blu scuro, a bordo della quale viaggiava un’intera famiglia., rispettivamente di 40 e 8, sono morti sul colpo nonostante l’arrivo. 🔗 Feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Tragedia sul lavoro: operaio investito e ucciso sull’A1 vicino Orvieto - Orvieto, 25 marzo 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 38 anni, investito da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell’Autosole, nei pressi di Orvieto, sua città di residenza. Questo è il terzo decesso sul lavoro registrato da questa mattina: precedentemente, un altro operaio aveva perso la vita a Napoli, rimasto intrappolato in un trasportatore, mentre un altro incidente mortale si è verificato a Maniago, in provincia di Pordenone, dove una scheggia incandescente ha colpito fatalmente un lavoratore. 🔗thesocialpost.it

Tragedia sull’A1: uomo investito e ucciso mentre attraversa la strada - Un uomo ha perso la vita in un tragico incidente sull’A1. Un’auto lo ha investito mentre attraversava la strada. La tragedia si è consumata alle 6 di questa mattina, mercoledì 19 marzo, all’altezza del chilometro 509, tra Orte e Ponzano Romano.Leggi anche: Bambina di 2 anni sfugge al papà e corre in strada: lui la insegue e vengono travolti da un’auto. Grave la piccola Indagini in corso Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente. 🔗thesocialpost.it

Tragedia della strada: in un incidente muoiono padre e figlio di 8 anni. Lo schianto terribile lungo l’autostrada A1 in provincia di Frosinone. le vittime risiedevano a Cervaro - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, tra i caselli di Anagni-Fiuggi e Ferentino, causando la morte di un uomo e suo figlio di 8 anni. La tragedia ha avuto luogo al chilometro 614 della tratta, segnando un altro episodio tragico sulle strade italiane. L’incidente e i soccorsi Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro fra più veicoli, che ha coinvolto diverse auto. 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia sull’A1: padre e figlio muoiono insieme in un drammatico incidente; Tragedia sull’A1: padre e figlio muoiono nello schianto, grave la moglie e la figlia di cinque anni; Frosinone, tragedia sulla A1: muoiono padre e figlio, gravi la mamma e l'altra bimba | .it; Incidente sull'A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio nello scontro: gravi anche moglie e figlia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tragedia sull’A1: padre e figlio muoiono nello schianto, grave la moglie e la figlia di cinque anni - Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A1, in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel territorio del ... 🔗msn.com

Incidente mortale sulla A1 nel Frusinate. Vittime padre e figlio di 8 anni - AGI - Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla A1 nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone. Lungo la corsia sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, per cause ancora in fase ... 🔗msn.com

Tragedia sull’A1: scontro tra due auto, muoiono padre e figlio. Un casertano indagato per omicidio stradale - Scopri tutti i dettagli riguardo Tragedia sull’A1: scontro tra due auto, muoiono padre e figlio. Un casertano indagato per omicidio stradale . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. 🔗casertaweb.com