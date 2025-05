Tragedia sulla strada panoramica negli Stati Uniti | tra le vittime anche italiani

Un grave incidente stradale ha colpito la comunità italiana all'estero. Due connazionali hanno perso la vita in uno schianto avvenuto vicino al parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti. Viaggiavano con altri dodici turisti stranieri su un furgone turistico quando si è verificato un impatto frontale con un camion, che ha provocato un incendio mortale. L'incidente, avvenuto giovedì sera, ha scosso l'opinione pubblica e ha evidenziato i rischi nascosti delle strade panoramiche americane. Il tratto di strada interessato è noto per essere una via molto frequentata da turisti diretti al famoso parco. Le autorità locali hanno confermato che sette persone sono rimaste uccise sul colpo, mentre altre otto hanno riportato ferite di varia gravità. Tra i sopravvissuti, alcuni versano in condizioni critiche e tra loro vi è anche un bambino, attualmente ricoverato in ospedale.

