Tragedia sulla Statale 92, muore motociclista 58enne irpino

Tempo di lettura: < 1 minutoUn tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 58 anni, originario di Avellino, questa mattina lungo la92 dell'Appennino Meridionale, nel territorio di Anzi. La vittima viaggiava in direzione Potenza a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.La92, nota per il suo tracciato tortuoso e panoramico, è particolarmente apprezzata dai motociclisti, soprattutto nei fine settimana. Proprio questa caratteristica, però, può rivelarsi insidiosa. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto sul colpo. Sul posto, intorno alle 13:40, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.