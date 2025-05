Tragedia sulla provinciale Scivola con la sua moto e finisce contro un bus

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio a Gazzada Schianno, la vittima è Lorenzo Vismara, 35 anni, che in sella alla sua moto si è scontrato prima con un'auto e poi con un autobus. La Tragedia lungo la provinciale 1, ancora da chiarire la dinamica da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi, sul posto sono subito arrivati i soccorsi dell'Areu e gli uomini dell'Arma di Varese. Per il motociclista, che risiedeva a Biassono, comune della provincia di Monza–Brianza, dove con la famiglia gestiva una nota attività nel settore delle carni, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nel violento impatto, inutili i tentativi dei sanitari per salvargli la vita. Lievi ferite invece per il conducente della vettura, un uomo di 38 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso del Circolo di Varese in codice verde.

