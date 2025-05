Tragedia sfiorata a Viterbo | lite condominiale finisce a coltellate

Un diverbio tra vicini finisce nel sangue: arrestato un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Viterbo con l'accusa di aver accoltellato il suo vicino di casa al culmine di una lite scoppiata nella giornata di oggi, 3 maggio. Alla base dell'aggressione vi sarebbero stati prolungati attriti condominiali, sfociati infine in violenza.

Una tensione latente che durava da mesi

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, tra i due vicini i rapporti erano tesi da tempo. La vittima avrebbe subito numerosi dispetti: colla nella serratura, vernice nello spioncino e colpi violenti sulla porta d'ingresso erano solo alcuni degli episodi che avevano reso la convivenza sempre più difficile.

La scoperta e lo scontro

Stanco della situazione, il proprietario dell'appartamento ha deciso di tendere un'imboscata per sorprendere l'autore dei dispetti.

