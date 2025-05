Tragedia nel parco naturale | muore una turista italiana in gita

© Cityrumors.it - Tragedia nel parco naturale: muore una turista italiana in gita parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti d’America. Un pick-up si sarebbe scontrato con un bus turistico con a bordo diversi viaggiatori stranieri. L’impatto devastante è avvenuto su un’autostrada che conduce al parco. Drammatico il bilancio in termini di decessi e feriti: 7 i morti, tra cui una turista italiana nata a Milano.Tragedia nel parco naturale: muore una turista italiana in gita – Cityrumors.itLo Yellowstone National Park o più comunemente il parco di Yellowstone è in assoluto uno dei più belli tra i tanti parchi naturali che gli Stati Uniti offrono, grazie alla sua varietà di scenari che lo rende un vero e proprio gioiello. 🔗 Un furgone che trasportava alcuni turisti si è scontrato con un pick-up guidato da un ragazzo e nel violento impatto entrambi i mezzi hanno preso fuocoTragico incidente stradale vicino alNazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti d’America. Un pick-up si sarebbe scontrato con un bus turistico con a bordo diversi viaggiatori stranieri. L’impatto devastante è avvenuto su un’autostrada che conduce al. Drammatico il bilancio in termini di decessi e feriti: 7 i morti, tra cui unanata a Milano.nelunain– Cityrumors.itLo Yellowstone National Park o più comunemente ildi Yellowstone è in assoluto uno dei più belli tra i tanti parchi naturali che gli Stati Uniti offrono, grazie alla sua varietà di scenari che lo rende un vero e proprio gioiello. 🔗 Cityrumors.it

