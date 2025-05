Tragedia in autostrada famiglia distrutta | morti padre e figlio di solo 8 anni

© Thesocialpost.it - Tragedia in autostrada, famiglia distrutta: morti padre e figlio di solo 8 anni Tragedia per una famiglia che stava percorrendo l’autostrada A1. Un impatto violentissimo, che ha spezzato la vita di un padre e di suo figlio, mentre la madre e la sorellina più piccola si trovano ora a lottare tra la vita e la morte. Un drammatico scontro che ha sconvolto la tranquillità di un viaggio, portando con sé un dolore che ha scosso l’intera comunità.Scontro violento tra due autoIl sinistro è avvenuto poco dopo le 15:30 al chilometro 615, tra i caselli di Anagni e Ferentino, in direzione sud. Una Ford Fiesta grigia è stata violentemente tamponata da una seconda auto di colore blu scuro, sulla quale viaggiava una famiglia. L’impatto è stato devastante, trasformando il tratto autostradale in uno scenario di disperazione.Vittime e feritiA perdere la vita sono stati il padre, un uomo di 40 anni, e il figlio di 8 anni, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso. 🔗 Un pomeriggio come tanti si è trasformato in unaper unache stava percorrendo l’A1. Un impatto violentissimo, che ha spezzato la vita di une di suo, mentre la madre e la sorellina più piccola si trovano ora a lottare tra la vita e la morte. Un drammatico scontro che ha sconvolto la tranquillità di un viaggio, portando con sé un dolore che ha scosso l’intera comunità.Scontro violento tra due autoIl sinistro è avvenuto poco dopo le 15:30 al chilometro 615, tra i caselli di Anagni e Ferentino, in direzione sud. Una Ford Fiesta grigia è stata violentemente tamponata da una seconda auto di colore blu scuro, sulla quale viaggiava una. L’impatto è stato devastante, trasformando il trattole in uno scenario di disperazione.Vittime e feritiA perdere la vita sono stati il, un uomo di 40, e ildi 8, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso. 🔗 Thesocialpost.it

