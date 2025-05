Tragedia della strada | in un incidente muoiono padre e figlio di 8 anni Lo schianto terribile lungo l’autostrada A1 in provincia di Frosinone le vittime risiedevano a Cervaro

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1, tra i caselli di Anagni-Fiuggi e Ferentino, causando la morte di un uomo e suo figlio di 8 anni. La Tragedia ha avuto luogo al chilometro 614 della tratta, segnando un altro episodio tragico sulle strade italiane.L'incidente e i soccorsiLe prime ricostruzioni parlano di uno scontro fra più veicoli, che ha coinvolto diverse auto. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori e del personale dell'Ares 118, per padre e figlio residenti a Cervaro non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di prestare le prime cure e di stabilizzare le vittime, ma purtroppo, entrambe le persone sono decedute sul posto. Le forze dell'ordine e i sanitari stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E' morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia. Un pedone, ancora senza identità, è stato investito da un'automobile ed è successivamente deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L'incidente, che ha sconvolto la zona, è avvenuto poco dopo le 23:30, all'incrocio con via Raffaele Majetti. La dinamica dell'incidente Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani di Roma, l'uomo, di circa 50 anni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto Dr, condotta da un 39enne, che viaggiava ...

Tragedia sulla strada: le nipotine hanno un incidente con la mamma, il nonno corre sul posto e muore per malore - Una tranquilla serata di primavera si è trasformata in un incubo per una famiglia di Torrice, piccolo comune in provincia di Frosinone. Intorno alle 20.00 di mercoledì 23 aprile, una Fiat 500 con a bordo una donna di 43 anni e le sue tre figlie minorenni è uscita di strada in Via Tufillo, terminando la sua corsa in una cunetta laterale. L'incidente, causato dall'impatto con una grata di scolo sollevata dalle abbondanti piogge che avevano colpito la zona, ha scosso profondamente la comunità locale.

Tragedia in Puglia: madre e figlia incinta muoiono in incidente stradale a Trani - Due donne, madre e figlia, sono morte nella tarda serata di ieri in un incidente sulla strada che collega Bisceglie ad Andria, all'altezza di Trani, in Puglia. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, di 63 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, che era incinta di sette mesi. La 32enne è arrivata senza vita in ospedale dove i medici hanno provato a salvare il bambino ma non c'è stato nulla da fare.

