Tragedia a Ragoli | 54enne muore durante costruzione capanno da caccia sul monte Iron

© Sbircialanotizia.it - Tragedia a Ragoli: 54enne muore durante costruzione capanno da caccia sul monte Iron durante una giornata in montagna. L’incidente si è registrato sul monte Iron, a Ragoli, mentre si impegnava in un’attività di costruzione di un capanno destinato alla caccia insieme ad altri. Modalità dell’incidente Il fatto si è verificato in località Faedolo, a . L'articolo Tragedia a Ragoli: 54enne muore durante costruzione capanno da caccia sul monte Iron è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Un uomo di 54 anni originario di Tre Ville (Trento) ha perso la vitauna giornata in montagna. L’incidente si è registrato sul, a, mentre si impegnava in un’attività didi undestinato allainsieme ad altri. Modalità dell’incidente Il fatto si è verificato in località Faedolo, a . L'articolodasulè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia a Volla, camionista ha malore e si schianta contro i negozi: muore 54enne - Tragedia nel pomeriggio di ieri a Volla. Un camionista 54enne, alla guida di una cisterna della compagnia Q8, è morto dopo essere stato colto da un malore. L’uomo stava percorrendo la centralissima via Dante Alighieri quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fuori strada di fronte l’Ufficio Postale. Tragedia a Volla, […] L'articolo Tragedia a Volla, camionista ha malore e si schianta contro i negozi: muore 54enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Tragedia sulla SS268, muore motociclista 32enne: si indaga per omicidio stradale - Proseguono le indagini con l’ipotesi di omicidio stradale per la morte di un 32enne, originario di San Valentino Torio, deceduto ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS268 “del Vesuvio”, nel tratto compreso tra Scafati e Angri. La vittima, un motociclista salernitano, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire- Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, impattando contro una Opel prima di finire contro il guard rail. 🔗zon.it

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia in alta quota: 54enne precipita da un pendio ripido e muore; Scivola da pendio per 200 metri, morto 54enne in Trentino; Tragedia sul monte Iron, in Trentino: precipita e muore durante i lavori di costruzione di un capanno da...; Dramma in Trentino, morto un 54enne: è scivolato per 200 metri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tragedia in alta quota: 54enne precipita da un pendio ripido e muore - MONTE IRON (TN) - Un uomo di Tre Ville, nato nel 1971, ha tragicamente perso la vita questa mattina, 3 maggio, sul monte Iron a Ragoli, mentre si trovava a Faedolo, a circa 1.600 metri di quota. L’uom ... 🔗nordest24.it

Tragedia in Trentino, morto un 54enne dopo una caduta di 200 metri: la dinamica dell'incidente - Un 54enne di Tre Ville ha perso la vita questa mattina sul monte Iron, a Ragoli, mentre si trovava a circa 1.600 metri, nella zona di Faedolo. Ecco i dettagli del tragico incidente. 🔗notizie.it

Sul lavoro è una strage: 54enne precipita da una scala e muore sul colpo - L'ultima tragedia a Pollena Trocchia ... L'articolo Sul lavoro è una strage: 54enne precipita da una scala e muore sul colpo proviene da OttoPagine. 🔗msn.com