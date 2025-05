Traffico Roma del 03-05-2025 ore 18 | 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2025 ore 18:30 Roma Fiumicino dall'aeroporto di Fiumicino e via Sacco Newton nelle due direzioni a tratti saltuari possibili disagi al trasporto ferroviario per lavori dalla stazione di Roma Ostiense Anguillara oggi i treni della linea Roma Viterbo e Roma Vigna Clara potranno subire cancellazione e sostituzioni con bus da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio per cura in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Luceverde Lazio trovati dalla redazione in provincia di Frosinone Fino al 23 giugno chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa di Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni ancora in provincia di Frosinone è chiusa la statale 6 via Casilina fino alla fine di settembre all'altezza di Ferentino Per lavori nei due sensi di marcia si viaggia su una ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini tra Palombara Ceccano per lavori in direzione Frosinone lavori notturni con riduzione di carreggiata dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sull'autostradaFiumicino dall'aeroporto di Fiumicino e via Sacco Newton nelle due direzioni a tratti saltuari possibili disagi al trasporto ferroviario per lavori dalla stazione diOstiense Anguillara oggi i treni della lineaViterbo eVigna Clara potranno subire cancellazione e sostituzioni con bus da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio per cura in collaborazione conCapitale https:storage. 🔗 Romadailynews.it

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla ... 🔗romadailynews.it

