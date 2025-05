Traffico Roma del 03-05-2025 ore 16 | 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2025 ore 16:30 Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per una ballamento della stradale chiusa via dei Due Ponti tra via Signa e via Oriolo Romano per urgenti lavori chiusa via della Meloria tra via Giorgio Scalia e via Cipro in zona Pisana per alberi pericolanti ancora chiusa via della Vigna tra la rotatoria di via degli Aldobrandeschi via Arnaldo Foschini sia in direzione della Pisana sia in direzione di via di Brava deviati bus delle linee 088 ed 892 e sono di nuovo Ti veline mare per raggiungere il litorale di Ostia tre i collegamenti interessati attivi tutti i giorni la linea 062 la 07 è 07 parliamo ora di trasporto ferroviario oggi Maggio per lavori programmati tra le stazioni di Roma Ostiense e Anguillara i treni della linea Roma Viterbo e Roma Vigna Clara potranno subire cancellazioni e sostituzioni con bus

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla ... 🔗romadailynews.it

