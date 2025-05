Traffico per gli stabilimenti balneari di Licola e Varcaturo cambia tutto | orari e strade

Traffico record a Licola e Varcaturo: maxi code per i lidi, nuove regole su orari e viabilità per evitare il caos nei weekend. 🔗 record a: maxi code per i lidi, nuove regole sue viabilità per evitare il caos nei weekend. 🔗 Fanpage.it

Ostia si prepara alla stagione estiva. Entro San Valentino a bando i primi stabilimenti balneari - Niente più proroghe. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere e le strutture di ristorazione su area demaniale che sono presenti sul lungomare di Ostia vengono messi a bando con una serie di avvisi pubblici. I bandi di San Valentino A spiegare qual è la strategia seguita dal Campidoglio... 🔗romatoday.it

Traffico in tilt a Licola Mare, il sindaco Manzoni: “Mi scuso per i disagi, potenziata la Polizia Locale” - Emergenza traffico a Licola, Manzoni: “Un solo accesso non basta, chiederò interventi immediati” Forti disagi sul fronte del traffico si sono registrati ieri nella zona di Licola Mare, creando una situazione particolarmente critica per residenti e visitatori. A intervenire è stato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza ai cittadini, scusandosi per i disagi vissuti. 🔗puntomagazine.it

Confessato l'autore degli incendi negli stabilimenti balneari di Ostia - Ha confessato il presunto autore degli incendi appiccati negli ultimi giorni in alcuni stabilimenti balneari di Ostia. Il pm ha disposto il fermo del 24enne che è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma. Cinque dei 7 stabilimenti andati a fuoco ad Ostia, per i quali c'è l'ipotesi dolosa, sono gli stessi che a febbraio sono andati a bando per le nuove concessioni del Comune di Roma. 🔗quotidiano.net

Caos e disagi tra Licola e Varcaturo: il traffico del primo maggio diventa un incubo per migliaia di persone - Il primo maggio 2025 a Napoli, Licola e Varcaturo il traffico paralizzato ha causato disagi per famiglie e giovani; il deputato Francesco Emilio Borrelli denuncia la mancanza di controlli e chiede int ... 🔗gaeta.it

Caos traffico al rientro dal mare il 1° maggio: chilometri di coda tra Pozzuoli e Giugliano - Lunghe code si sono registrate ieri sera, al rientro dai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del ... 🔗fanpage.it