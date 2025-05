Traffico Lazio del 03-05-2025 ore 09 | 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-05-2025 ore 09:30 Lazio trovati dalla redazione in provincia di Frosinone Fino al 23 giugno chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa di Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni ancora in provincia di Frosinone è chiusa la statale 6 via Casilina fino alla fine di settembre all'altezza di Ferentino Per lavori nei due sensi di marcia si viaggia su una ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini tra Palombara Ceccano per lavori in direzione Frosinone lavori notturni con riduzione di carreggiata dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sull'autostrada Roma Fiumicino dall'aeroporto di Fiumicino e via Sacco Newton nelle due direzioni a tratti saltuari possibili disagi al trasporto ferroviario per lavori dalla stazione di Roma Ostiense Anguillara oggi i treni della linea Roma Viterbo e Roma Vigna Clara potranno subire cancelLazione e sostituzioni con bus da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio per cura in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 17:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito via Pontina altezza via del Fosso del tellinaro in direzione di Latina attenzione in zona restano però rallentamenti e code incidente con cose sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna tra la stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini verso la Salaria altro incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo code tra Porto e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare ed è ancora per incidente lunghe code sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-03-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio me trovati dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa per lavori si transita con un senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo sul raccordo Vetralla Viterbo lavori con cambio della carreggiata in prossimità dello svincolo di Viterbo Nord in direzione di Terni si tratta delle viadotto urcionio i provincia di Rieti chiusa per una frana ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli per un incidente segnalato tra Anagni e Ferentino verso Napoli rallentamenti per lavori lungo la sala tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione si transita su carreggiata a ridotta lavori in corso anche sulla Flaminia con transito a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana per la formazione di rallentamenti e code ancora per lavori si procede a rilento lungo la Tiburtina all'altezza di Tivoli verso Roma sempre in direzione della capitale si sta in coda per traffico sulla via del mare ... 🔗romadailynews.it