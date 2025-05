Tradimento replica puntate serali 2 maggio 2025 | Video Mediaset

© Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 2 maggio 2025 | Video Mediaset maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 19, 20 e 21 della seconda stagione in replica streaming.Oylum minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Oylum non riesce a far fuoco contro Mualla, ma quest’ultima la conduce comunque dal figlio.Umit scopre che Ozan ha mentito alla famiglia in merito al suo lavoro: avendo fornito informazioni riservate a una compagnia rivale, ora è costretto a lavorare per una società di spedizioni.Mualla assume Ilknur per lavorare come cuoca, ma con l’incarico segreto di tenere costantemente sott’occhio Oylum e il bambino. 🔗 Triplo appuntamento stasera – venerdì 2– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 19, 20 e 21 della seconda stagione instreaming.Oylum minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Oylum non riesce a far fuoco contro Mualla, ma quest’ultima la conduce comunque dal figlio.Umit scopre che Ozan ha mentito alla famiglia in merito al suo lavoro: avendo fornito informazioni riservate a una compagnia rivale, ora è costretto a lavorare per una società di spedizioni.Mualla assume Ilknur per lavorare come cuoca, ma con l’incarico segreto di tenere costantemente sott’occhio Oylum e il bambino. 🔗 Superguidatv.it

