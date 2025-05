Tradimento anticipazioni 4 maggio | Selin dice a Oylum di essere incinta di Tolga

© Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 4 maggio: Selin dice a Oylum di essere incinta di Tolga Tradimento, in onda domani, domenica 4 maggio, a partire dalle 14.20 su Canale 5. Nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con Tradimento: anche domani infatti, la serie turca tornerà in onda su Canale 5 alle 14.20. Mualla pensava che Oylum fosse scappata con Can, invece la ragazza ha portato il bambino all'ospedale per farlo visitare; intanto, la relazione tra Tolga e Selin si fa sempre più tesa. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio previsto per domani, domenica 4 maggio. Dov'eravamo rimasti Oylum ha raccontato a Kaharam come vive a casa di Mualla, tenuta sotto controllo come una prigioniera; il cugino di Beharam allora, ha parlato con la zia per convincerla a cambiare atteggiamento. . 🔗 Tutto quello che succederà nella prossima puntata di, in onda domani, domenica 4, a partire dalle 14.20 su Canale 5. Nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con: anche domani infatti, la serie turca tornerà in onda su Canale 5 alle 14.20. Mualla pensava chefosse scappata con Can, invece la ragazza ha portato il bambino all'ospedale per farlo visitare; intanto, la relazione trasi fa sempre più tesa. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio previsto per domani, domenica 4. Dov'eravamo rimastiha raccontato a Kaharam come vive a casa di Mualla, tenuta sotto controllo come una prigioniera; il cugino di Beharam allora, ha parlato con la zia per convincerla a cambiare atteggiamento. . 🔗 Movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗comingsoon.it

Tradimento non va in onda il 2 maggio 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi - Tradimento "fa ponte": la Soap Opera turca di successo non andrà in onda neanche domani, venerdì 2 maggio 2025. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle nuove puntate. 🔗comingsoon.it

Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale: ecco cosa succederà nella Soap il 2 maggio 2025 - Tradimento continua a farci compagnia nella prima serata del venerdì su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa sera, 2 maggio 2025. 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Tradimento: le anticipazioni della puntata di domani 4 maggio; Tradimento 2, anticipazioni 4 maggio: Ipek vuole vendicarsi di Guzide; Tradimento, anticipazioni 4 maggio: Selin dice a Oylum di essere incinta di Tolga; “Tradimento”: le trame delle puntate dal 5 all’11 maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento Anticipazioni 4 maggio 2025: Ipek pronta a mettere in atto la sua vendetta contro Guzide! - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 4 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Ipek giura vendetta: per Guzide si mette molto ... 🔗msn.com

Anticipazioni Tradimento, settimanali 4-10 maggio 2025/ Selin tenta il suicidio: rissa tra Tolga e Kahraman - Anticipazioni Tradimento, puntate della prossima settimana dal 4 al 10 maggio 2025: Selin tenta il suicidio, rissa tra Tolga e Kahraman ... 🔗ilsussidiario.net

Tradimento: le anticipazioni della puntata di domani 4 maggio - La soap turca Tradimento continua a tenere incollati gli spettatori italiani con le sue trame avvincenti e i personaggi complessi. La puntata in onda domenica 4 maggio 2025 promette di essere ricca di ... 🔗informazione.it