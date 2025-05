Tradimento 4 maggio 2025 | Ozan non è figlio di Tarik e Guzide? La verità

Nel pomeriggio di domenica 4 maggio 2024 Tradimento va in onda con una nuova puntata, composta da tre episodi: 24, 25 e 26. Cosa succede in questo nuova appuntamento della seconda stagione della serie TV turca? Ancora al centro dell'attenzione c'è Oylum e la sua lotta contro Mualla. Si sta ritagliando uno spazio interessante Ipek, la quale è sempre più intenzionata a mettere in atto la sua vendetta contro Guzide. Nel frattempo, quest'ultima si impegna con Tarik a cercare la verità su Ozan, dopo aver scoperto che non sono i genitori biologici di Oylum. Tradimento 2 anticipazioni puntata 4 maggio: Ipek contro Guzide Nel corso della puntata che va in onda domenica, Ipek decide di acquistare un'auto lussuosa, con i soldi che ha guadagnato dopo aver venduto una proprietà che Sezai le aveva appena intestato.

