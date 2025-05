Tra una settimana sarò calva da quando faccio le punture dimagranti perdo i capelli a ciocche | lo sfogo di Sophia figlia di Kyle Richards

© Ilfattoquotidiano.it - “Tra una settimana sarò calva, da quando faccio le punture dimagranti perdo i capelli a ciocche”: lo sfogo di Sophia, figlia di Kyle Richards Sophia Umansky, figlia dell’attrice e imprenditrice Kyle Richards, ha condiviso le immagini della drastica caduta dei capelli. La 25enne, apparsa nella serie “Buying Beverly Hills”, ha raccontato via TikTok gli effetti avuti dopo aver assunto Mounjaro, il popolare farmaco a base di semaglutide pensato per curare il diabete e usato sempre più impropriamente per la perdita di peso. “Sono molto fortunata ad avere così tanti capelli, perché al ritmo con cui li sto perdendo, tra circa una settimana sarò calva”, ha detto. E ha mostrato ciocche rimaste attaccate alle pareti della doccia e accumulate nello scarico.Nel video, Sophia ha spiegato: “Ho iniziato a usare Mounjaro circa quattro mesi fa e, direi che nelle ultime tre settimane o un mese, ho notato una drastica perdita di capelli”. Nonostante nel filmato appaia con capelli lunghi e lucenti, la situazione mostrata dietro le quinte è ben diversa. 🔗 Umansky,dell’attrice e imprenditrice, ha condiviso le immagini della drastica caduta dei. La 25enne, apparsa nella serie “Buying Beverly Hills”, ha raccontato via TikTok gli effetti avuti dopo aver assunto Mounjaro, il popolare farmaco a base di semaglutide pensato per curare il diabete e usato sempre più impropriamente per la perdita di peso. “Sono molto fortunata ad avere così tanti, perché al ritmo con cui li sto perdendo, tra circa una”, ha detto. E ha mostratorimaste attaccate alle pareti della doccia e accumulate nello scarico.Nel video,ha spiegato: “Ho iniziato a usare Mounjaro circa quattro mesi fa e, direi che nelle ultime tre settimane o un mese, ho notato una drastica perdita di”. Nonostante nel filmato appaia conlunghi e lucenti, la situazione mostrata dietro le quinte è ben diversa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Crollo palazzina a Roma, turista ferito scriveva su Fb: “Bella settimana se non sarò ucciso” - (Adnkronos) – "Questa dovrebbe essere una bella settimana….se non vengo ucciso in qualche modo empio". Grant Paterson, il turista scozzese 54enne rimasto ferito stamattina nel crollo di una palazzina a Monteverde, a Roma, lo ha scritto, tra emoticon divertite, in un post su Facebook il 17 marzo scorso. "Arrivato a Roma, treni, aerei, bus e […] L'articolo Crollo palazzina a Roma, turista ferito scriveva su Fb: “Bella settimana se non sarò ucciso” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Crollo palazzina a Roma, turista ferito scriveva su Fb: “Bella settimana se non sarò ucciso” - (Adnkronos) – "Questa dovrebbe essere una bella settimana….se non vengo ucciso in qualche modo empio". Grant Paterson, il turista scozzese 54enne rimasto ferito stamattina nel crollo di una palazzina a Monteverde, lo ha scritto, tra emoticon divertite, in un post su Facebook il 17 marzo scorso. "Arrivato a Roma, treni, aerei, bus e a piedi […] 🔗periodicodaily.com

Toscana Tour 2025: Ultima Settimana di Gare all'Equestrian Centre - Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo all’Equestrian Centre da tutto il mondo. Diviso in due periodi - dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo a domenica prossima - il Toscana Tour 2025 rappresenta una delle più grandi manifestazioni di salto ostacoli in Europa, offrendo un programma molto ricco: dai concorsi CSI 4 stelle fino alle categorie Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

“Tra una settimana sarò calva, da quando faccio le punture dimagranti perdo i capelli a…. 🔗Se ne parla anche su altri siti